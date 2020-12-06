تفاصيل إطلاق عدد من الكائنات الفطرية في منتزه بقيق البرّي التابع لأرامكو

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عدد من الكائنات الفطرية في منتزه بقيق البرّي التابع لشركة أرامكو. أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عدد من الكائنات الفطرية في منتزه بقيق البرّي التابع لشركة أرامكو. وأشار المركز إلى أن إطلاق هذه الكائنات يأتي بالتعاون مع شركة أرامكو وضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية. وتابع أنه تم إطلاق نحو 10 من ظباء الريم، وعدد 3 من المها العربي.

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