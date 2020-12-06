

الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن البدء في استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية ضمن نطاقها الإشرافي من خلال مبادرة "إستديو التصميم" بهدف تقديم الاستشارات التصميمية لجميع المستفيدين وضمان تطابق التصاميم لمعايير "كود وادي حنيفة وروافده" تمهيدا لإصدار التراخيص من خلال منصة بلدي.

وأكدت "بوابة الدرعية" أن "إستديو التصميم" يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم المعماري والعمراني بما يضمن التناغم البصري والبيئي والتوظيف الأمثل للفراغات، ومبني على أفضل الممارسات والتنظيمات سعيا لإيجاد بيئة جاذبة للسكن والاستثمار، كما يسهم الإستديو في إيضاح إجراءات اعتماد التصاميم وآلية استخراج تراخيص البناء من منصة بلدي وتقديم أي دعم لازم في سبيل إنجاح تطبيق الكود.

ودعت الهيئة المستفيدين الراغبين في حجز أو زيارة إستديو التصميم إلى الاتصال على الرقم 920002622 أو من خلال البريد الإلكتروني

// انتهى //

16:44ت م

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الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسكشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن البدء في استقبال المستفيدين والمكاتب الهندسية ضمن نطاقها الإشرافي من خلال مبادرة "إستديو التصميم" بهدف تقديم الاستشارات التصميمية لجميع المستفيدين وضمان تطابق التصاميم لمعايير "كود وادي حنيفة وروافده" تمهيدا لإصدار التراخيص من خلال منصة بلدي.وأكدت "بوابة الدرعية" أن "إستديو التصميم" يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصميم المعماري والعمراني بما يضمن التناغم البصري والبيئي والتوظيف الأمثل للفراغات، ومبني على أفضل الممارسات والتنظيمات سعيا لإيجاد بيئة جاذبة للسكن والاستثمار، كما يسهم الإستديو في إيضاح إجراءات اعتماد التصاميم وآلية استخراج تراخيص البناء من منصة بلدي وتقديم أي دعم لازم في سبيل إنجاح تطبيق الكود.ودعت الهيئة المستفيدين الراغبين في حجز أو زيارة إستديو التصميم إلى الاتصال على الرقم 920002622 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //16:44ت م0115

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بوابة الدرعية: "إستديو التصميم".. مركز مبتكر لتقديم الاستشارات الفنية للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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