السعودية اليوم / أكثر من 300 متطوع ومتطوعة يشاركون في اليوم العالمي للتطوع لخدمة زائري المسجد النبوي



المدينة المنورة 21 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 6 ديسمبر 2020م واس

شارك أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة أمس في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر ، من خلال خدمة زائري المسجد النبوي،بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة عملت على تفعيل الفرص والمبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، مواكبة لرؤية المملكة العربية

// انتهى //

16:24ت م

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المدينة المنورة 21 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 6 ديسمبر 2020م واسشارك أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة أمس في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 ديسمبر ، من خلال خدمة زائري المسجد النبوي،بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أن الوكالة عملت على تفعيل الفرص والمبادرات بهدف تشجيع العمل التطوعي، مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية "2030"، التي وضعت ضمن أهدافها الوصول إلى مليون متطوع، ليدفعنا ذلك كله إلى بذل ما نستطيع ونشارك المجتمع والوطن المسؤولية الاجتماعية .// انتهى //16:24ت م0112

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