السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة



الدمام 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، يرافقه مساعد مدير أمن الطرق بالمملكة العميد نايف العتيبي، ومدير الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية العميد ردن الحربي، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين .

ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الحكيمة ، وهو ما أثمر عن تقدم المملكة في عدد من المؤشرات العالمية المعنية بالأمن، مشيداً سموه بما تبذله الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط الأمني، وضبط الجريمة والتجاوزات، وتعزيز الشعور بالأمن وضبط المخالفين على جميع المستويات، متمنياً سموه للمعينين التوفيق في مهام عملهم.

من جهتمهما ثمن العميد العتيبي والعميد الحربي الدعم المستمر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه للقطاعات الأمنية كافة وتكاملها مع مختلف القطاعات.

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15:52ت م

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