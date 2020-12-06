السعودية اليوم / اختتام أعمال المؤتمر الطبي الإقليمي للتداخلات القلبية بالأردن



عمّان 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أعمال المؤتمر الطبي الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتداخلات القلبية، الذي عُقد بمشاركة 100 طبيب قلب من 15 دولة.

وتم خلال المؤتمر -الذي عُقد عبر تقنية الاتصال عن بُعد على مدى ثلاثة أيام- عرض طرق علاج حديثة لأمراض القلب والشرايين وآخر ما توصلت إليه الأبحاث بهذا الخصوص، إضافة إلى مناقشة 60 حالة مرضية، وبحوث حول مستجدات علاج أمراض القلب.

// انتهى //

15:40ت م

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