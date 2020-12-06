السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس مركز الدليمية ومديري الجهات الحكومية بالمركز



بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس مركز الدليمية زبن بن جديع , بحضور مديري الجهات الحكومية بالمركز.

وبحثت خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بتنفيذ عدد من المهام في اللجان المشكلة ضمن أعمال جائحة

وأكد سمو أمير القصيم أهمية تفعيل هذه اللجان المشكلة لدى مركز الدليمية ، والعمل على تطبيق الإجراءات ، في ظل ما يلقاه الوطن من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة , مثنياً على ما تقوم به الجهات الحكومية بالدليمية من جهود مميزة لخدمة أبناء وبنات المركز.

فيما قدم بن جديع ، شرحاً عن جهود المركز في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة داخل المنشآت في مركز الدليمية.

// انتهى //

15:05ت م

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بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، رئيس مركز الدليمية زبن بن جديع , بحضور مديري الجهات الحكومية بالمركز.وبحثت خلال اللقاء الموضوعات المتعلقة بتنفيذ عدد من المهام في اللجان المشكلة ضمن أعمال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 , والرفع من مستوى الأداء في الجهات الحكومية في المركز لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأكد سمو أمير القصيم أهمية تفعيل هذه اللجان المشكلة لدى مركز الدليمية ، والعمل على تطبيق الإجراءات ، في ظل ما يلقاه الوطن من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة , مثنياً على ما تقوم به الجهات الحكومية بالدليمية من جهود مميزة لخدمة أبناء وبنات المركز.فيما قدم بن جديع ، شرحاً عن جهود المركز في ظل جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة داخل المنشآت في مركز الدليمية.// انتهى //15:05ت م0085

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