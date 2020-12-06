السعودية اليوم / تسجيل 3308 إصابات جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3308 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 2483 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 355012 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف بتسجيل 58 وفاةً ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 8361 وفاةً.

// انتهى //

14:58ت م

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إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3308 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 416499 حالة، منها 53126 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 2483 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 355012 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف بتسجيل 58 وفاةً ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 8361 وفاةً.// انتهى //14:58ت م0079

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