شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإعلان قريبا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

صرح متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي بأن الممكلة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جدًا مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا المستجد ، وستكون الممكلة من الدول الأولى التي سيتوفر بها اللقاح. وسيعلن قريبًا عن آلية التسجيل لأخذ لقاح كورونا، مؤكدا حرص الوزارة على التأكد من مأمونية اللقاح وفعاليته واعتماده من اللجان والهيئات المختصة.

وأضاف العبدالعالي بأن الممكلة -بحمدالله- أصبحت من ضمن الدول التي تسجل تحسنًا وانخفاضًا في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا. ووصى الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل (187) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (11) حالات وفيات، وتسجيل (317) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (348,879) حالة.