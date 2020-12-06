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الزعاق: مرحلة البرد الفعلي بدأت وتراجع ملموس في درجات الحرارة
توقع استقرار الأجواء طوال الأسبوع الجاري
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن الأجواء في المملكة بدأت في الاستقرار مع انخفاض محسوس لدرجات الحرارة خاصة في ساعات الصباح الباكر.
وأشار الزعاق إلى أن هذا الاستقرار يستمر طوال الأسبوع مشيرًا إلى أن هذه الأيام تعتبر عتبة دخولنا إلى مرحلة البرد الفعلي.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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