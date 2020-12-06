موجة باردة تضرب السعودية بالتزامن مع دخول المربعانية يعقبها أخرى قطبية

استمرارًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في المملكة العربية السعودية، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تكون هناك موجة باردة قادمة متوافقة مع دخول المربعانية، اعتبارًا من يوم الاثنين 22/ 4/ 1442هـ المقبل، وهو موعد البداية الفعلية لفصل الشتاء، وتستمر تلك الموجة لمدة 39 يومًا، مؤكدًا عبر تغريدة على تويتر أن يتخللها ثلاثة نجوم، وهي: الإكليل 13 يومًا، والقلب 13 يومًا، والشولة 13 يومًا، ومجموعها بالجملة 39 يومًا.

انخفاض شديد للحرارة

وأضاف الحصيني أن المربعانية، هي فترة مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم بعد ذلك يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، وهي مظنة البرد وخاصةً إذا ما هبّت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، كما سيوافق دخولها هذا العام حالة ممطرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة، ويتوقع أن يعقبها موجة برد أصلها قطبي.

وتهاوي درجات الحرارة

كما أشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع تهاوي درجات الحرارة من بداية الأسبوع القادم إلى أن يصرفها الله، وعلى الشمالية يتوقع أن تكسر الحرارة الصغرى خمس درجات مئوية، والوسطى يتوقع أن تكسر الدرجة الصغرى عشر درجات، والشرقية والمدينة متوقع الصغرى أن تكسر الخمسة عشر درجة مئوية.