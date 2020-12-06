محمد بن مسعود - الدمام - أبدى إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في المهرجان والتي بلغت 2350 صقرًا شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تسجيل أول متسابق من ألمانيا، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية صباح غدٍ، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المهرجان بأنه في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وسعيد جداً بهذا المستوى.

وبين خلال زيارته للمهرجان على أرض ملهم شمال الرياض، أنه مسجل في مجموعات الصقارين الألمانية، لكنه لم يشارك في فعالياتها، مبديًا إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية, كما أبدى إعجابه بسرعة الصقور، التي تمكنت من قطع مسافة 400 متر (مسافة شوط الملواح) في أقل من 17 ثانية، في منافسات قوية للظفر بلقب المسابقة.مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 03:40 PM أبدى إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في المهرجان والتي بلغت 2350 صقرًا في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تسجيل أول متسابق من ألمانيا، في أشواط مسابقة الملواح للمشاركين الدوليين، التي تنطلق أشواطها التأهيلية صباح غدٍ، على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأوضح المتسابق الألماني فرانك هالسي، وهو مقيم في المملكة، أنه حضر لمهرجان الصقور قبل عامين، وتعرف عليه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً المهرجان بأنه في تطور مستمر عاماً تلو الآخر، وسعيد جداً بهذا المستوى.

وبين خلال زيارته للمهرجان على أرض ملهم شمال الرياض، أنه مسجل في مجموعات الصقارين الألمانية، لكنه لم يشارك في فعالياتها، مبديًا إعجابه بأعداد الصقور المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز، والتي بلغت 2350 صقراً في نسخة العام الماضي، أهلتها لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية, كما أبدى إعجابه بسرعة الصقور، التي تمكنت من قطع مسافة 400 متر (مسافة شوط الملواح) في أقل من 17 ثانية، في منافسات قوية للظفر بلقب المسابقة. الكلمات المفتاحية

، في أشواط الملواح.. متسابق ألماني يسجل صقره في مهرجان الملك عبدالعزيز ،

المصدر : الخليج 365

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