شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لا تنسى .. إعصار "قمعي" يضرب شرق سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

تداول مغردون مقاطع للإعصار القمعي جنوب شرق سكاكا ، والتي تبلغ سرعته نحو 500 كلم في الساعة ، ما يمكنه حمل الإبل والسيارة.

وقال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية إن التورنيدو الذي تشكل جنوب شرق سكاكا بالجوف ، أمس السبت ،يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في المملكة، وهو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي.

ويحتل الإعصار مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5كم، وقد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط. وتقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقياً (عادة) ما بين 37-75كم/سا، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية (أكثر من 200كلم في الساعة، وأحياناً تبلغ نحو 500 كلم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة)، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان.