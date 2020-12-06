أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.. ويكلفها بتصريف الأعمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، اليوم الأحد، استقالة الحكومة مع تكليفها بتسيير الأعمال.

وأصدر أمير الكويت قرارا أميريا بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الحكومة والوزراء، مع تكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.



وكانت اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (أمة 2020) أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أسماء المرشحين الفائزين في الدوائر الـ5.

وتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، فيما يحق لـ567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان، وفق نظام الصوت الواحد.

وبلغة الأرقام، جاءت الانتخابات التي جرت في ظروف استثنائية صنعها فيروس كورونا، بمعادلات جديدة لما تشهدها البلاد في الدورات السابقة.

وبحسب النتائج المعلنة من قبل رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية، بلغت نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة 66٪، بحسب ما رصدته ”الخليج 365”.

تغييرٌ تمثل في فوز 17 نائبا من المجلس السابق (2016) أبرزهم رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم، فيما غلبت الوجوه الجديدة على مختلف الدوائر بـ 33 نائبا.

بينما فقدت المرأة المقعد الوحيد التي كانت تشغله في المجلس السابق، حيث لم تفز واحدة في برلمان 2020.

وفيما لم يتم الإعلان رسميا عن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات، يتوقع ارتفاعها، في ظل الإقبال الكبير التي شهدته لجان الاقتراع رغم انتشار جائحة كورونا.