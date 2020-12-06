، "أمير تبوك" يطلع على تقرير المشروعات التي تنفذها الأمانة وبلدياتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجّه بسرعة الإنجاز في الأوقات المحددة وباشر التي تمت ترسيتها مؤخرًا

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ، للاطلاع على تقرير مفصل عن أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة.

وناقش الأمير فهد بن سلطان سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة، كما اطلع على المشروعات الخدمية التي تمت ترسيتها مؤخرًا .

ونوه بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهته ثمن المهندس آل محفوظ دعم واهتمام أمير المنطقة بمشروعات الأمانة بالمنطقة .أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز