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تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى

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محمد بن مسعود - الدمام - فرق الإغاثة هرعت للموقع ولا أنباء عن إصابات

أفادت وسائل إعلام عبرية بتحطم مروحية تابعة لشركة كهرباء إسرائيلية صباح اليوم الأحد في منطقة الجليل الأعلى.
وأكدت قناة "كان" أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وسيتم إطلاق تحقيق للكشف عن ملابساته.
من جانبها، ذكرت القناة الـ12 أن المروحية نفذت هبوطًا اضطراريًا في مفرق طرق بعد ارتطامها بخطوط كهربائية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث بحسب روسيا اليوم.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 02:42 PM

فرق الإغاثة هرعت للموقع ولا أنباء عن إصابات

تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفادت وسائل إعلام عبرية بتحطم مروحية تابعة لشركة كهرباء إسرائيلية صباح اليوم الأحد في منطقة الجليل الأعلى.
وأكدت قناة "كان" أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وسيتم إطلاق تحقيق للكشف عن ملابساته.
من جانبها، ذكرت القناة الـ12 أن المروحية نفذت هبوطًا اضطراريًا في مفرق طرق بعد ارتطامها بخطوط كهربائية، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث بحسب روسيا اليوم.

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، تحطم مروحية إسرائيلية في الجليل الأعلى ،
المصدر : الخليج 365

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