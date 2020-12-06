محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات فرق الهيئة على 1509 من المنشآت الأسبوع الماضي رصدت هيئة الغذاء والدواء 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة الأسبوع الماضي. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": خلال جولات #الغذاء_والدواء الأسبوع الماضي على 1509 منشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تم رصد 222 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.هيئة الغذاء والدواء 06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 02:40 PM خلال جولات فرق الهيئة على 1509 من المنشآت الأسبوع الماضي "الغذاء والدواء": 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة "الغذاء والدواء": 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة رصدت هيئة الغذاء والدواء 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة الأسبوع الماضي. وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": خلال جولات #الغذاء_والدواء الأسبوع الماضي على 1509 منشآت للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تم رصد 222 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء": 222 مخالفة للإجراءات الاحترازية بمناطق المملكة ،

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