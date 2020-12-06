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حصل مختبر الممانعة الكهربائية بالمركز الوطني للقياس والمعايرة على الإسناد المترولوجي لنتائج القياس إلى وحدات النظام الدولي SI، على إثر مشاركة المواصفات السعودية ممثلةً بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بنجاح في المقارنة الثنائية بين المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) وبين مختبر الممانعة الكهربية في المركز في مجال قياس السعة الكهربية بالمدى (10pF و100pF).
وأظهرت النتائج التي حصل عليها المختبر تقارباً في القيم المرجعية لمختبرات المكتب الدولي في كلا المديين، كما أثبتت النتائج كفاءة مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة في مجال قياس السعة الكهربية.
وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في الثقة والتجهيزات والكفاءة الفنية للكوادر البشرية العاملة به، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 02:38 PM
حصل على الإسناد المترولوجي لنتائج القياس إلى وحدات النظام الدولي SIمختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية
حصل مختبر الممانعة الكهربائية بالمركز الوطني للقياس والمعايرة على الإسناد المترولوجي لنتائج القياس إلى وحدات النظام الدولي SI، على إثر مشاركة المواصفات السعودية ممثلةً بالمركز الوطني للقياس والمعايرة بنجاح في المقارنة الثنائية بين المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) وبين مختبر الممانعة الكهربية في المركز في مجال قياس السعة الكهربية بالمدى (10pF و100pF).
وأظهرت النتائج التي حصل عليها المختبر تقارباً في القيم المرجعية لمختبرات المكتب الدولي في كلا المديين، كما أثبتت النتائج كفاءة مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة في مجال قياس السعة الكهربية.
وأوضحت المواصفات السعودية أن هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة من مستويات عالية في الثقة والتجهيزات والكفاءة الفنية للكوادر البشرية العاملة به، وترجمة حقيقية لسعى الهيئة لتحقيق المرجعية والريادة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
، مختبر الممانعة الكهربائية يحقق نجاحاً جديداً لمختبرات المعايرة السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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