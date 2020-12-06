شكرا لمتابعة خبر عن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة «حدود المسارات» في 4 مدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الأدارة العامة للمرور ، اليوم الأحد، موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة «حدود المسارات» في 4 مدن

وأكد المرور على أنه تتبقى 3 أيام على بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من (جازان - الطائف - الباحة – الجوف).

وكان المرور قد أوضح أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية من 300 إلى 500 ريال.