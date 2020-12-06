بالفيديو.. حكم خروج المطلقة طلاقًا رجعيًا من بيت زوجها بدون إذنه

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، الشيخ خالد المصلح، حكم خروج المطلقة طلاقًا رجعيًا من بيت زوجها بدون إذنه
وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " إن المرأة في طلاق الرجل في الطلقة الاولى والثانية، لها من الحقوق وعليها من الحقوق ماعلى الزوجة، فالعدة ليست فترة خارج عقد الزوجية.
وأضاف : المرأة لها حقوق النفقة، ولذلك لاتخرج إلا بإذن زوجها في هذه الفترة، ولايجوز الطلاق مرة أخرى في فترة العدة.
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