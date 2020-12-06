على هامش حوار المنامة.. الحجرف يبحث تعزيز التعاون مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية

خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة عشرة
اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الأحد، مع الدكتورة كانج كيونج هوا وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية؛ وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة المنعقد في مملكة البحرين.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، إضافةً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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