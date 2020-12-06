تعرف على شروط نقل العمالة المنزلية إلكترونيًّا ورسومها عبر منصة أبشر

تقدم منصة «أبشر» خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا؛ لتمكين المواطنين المسجلين والمفعلين بالبوابة من الاستفادة بهذه الخدمات.

وأوضحت «أبشر» ضرورة توافر بعض الشروط في طالب الخدمة، أهمها عدم وجود مخالفة مرورية مسجلة على صاحب العمل الجديد أو العامل المنزلي، وألا يكون صاحب العمل الجديد مطلوبًا أمنيًّا.

كما اشترطت ألا يكون العامل المنزلي مسجلًا بالنظام «هارب»، مع وجود صورة وبصمة للعامل.

ويستثنى من هذه الخدمة، العمالة المنزلية من الجنسية التشادية، كما لا يمكن نقل خدمات عمالة منزلية تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

ويسمح لصاحب العمل المتزوج وصاحبة العمل الأرملة أو المطلقة، بكفالة 4 من العمالة المنزلية. وأقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 عمال فقط.

ويشترط وجود 15 يومًا أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، كما لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية أكثر من مرة خلال 24 ساعة.

ويستفيد من هذه الخدمة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

وتبلغ رسوم خدمة نقل العمالة المنزلية 2.000 ريال للمرة الأولى، و4.000 ريال للمرة الثانية، و6.000 ريال للمرة الثالثة.

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