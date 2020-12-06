السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أبوظبي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1153 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.

وأشارت إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159,132 حالة.

// انتهى //

13:44ت م

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أبوظبي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم ، 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 176,429 حالة.كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن وفاة 3 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة.وأشارت إلى شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159,132 حالة.// انتهى //13:44ت م0055

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