السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز شعبة نصاب



رفحاء 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية خدماتها، للرجال والنساء في مقر مركز شعبة نصاب استمرت لمدة اسبوعين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمة إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

يذكر أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، حيث تسهم في توفير الوقت وتقليل الجهد لجميع المستفيدين من خدماتها.

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13:38ت م

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