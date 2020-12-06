

بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

يطلق مكتب وزارة

ويشارك في المبادرة التي تستمر 3 أيام، 50 شاباً متطوعاً بهدف تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملي وتفعيل الأنشطة الشبابية في مجال البيئة وحمايتها، إلى جانب تقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في حماية البيئة ونظافتها.

// انتهى //

13:24ت م

0045



بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسيطلق مكتب وزارة الرياضة بمنطقة القصيم يوم الأربعاء المقبل، مباردة تطوعية في مجال الحفاظ على البيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، وذلك في منتزه القصيم الوطني بالتعاون مع مجلس شباب القصيم.ويشارك في المبادرة التي تستمر 3 أيام، 50 شاباً متطوعاً بهدف تعزيز قيم المحافظة على البيئة الوطنية لدى المجتمع من خلال الممارسة العملي وتفعيل الأنشطة الشبابية في مجال البيئة وحمايتها، إلى جانب تقديم نماذج عملية لإجراءات المحافظة على البيئة، والإسهام في حماية البيئة ونظافتها.// انتهى //13:24ت م0045

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 50 شاباً يتطوعون بتنظيف منتزه القصيم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.