السعودية اليوم / "تأكد" يقدم خدماته لـ 57685 مستفيداً في الطائف



الطائف 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

قدّمت مراكز "تأكد" في محافظة الطائف خدماتها لـ 57685 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (

// انتهى //

12:31ت م

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الطائف 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسقدّمت مراكز "تأكد" في محافظة الطائف خدماتها لـ 57685 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس ( كورونا ) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، وتتواجد في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وتبين هذه الفحوصات مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //12:31ت م0035

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