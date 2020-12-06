شكرا لقرائتكم خبر عن المرور : 3 شروط لتجديد الرخصة قبل الانتهاء والان نبدء بالتفاصيل
تفاعل المرور السعودي مع تغريدة أحد المواطنين يسأل عن شروط تجديد الرخصة قبل الانتهاء، وقال في التغريدة :"رخصتي ضاعت وباقي٣ شهور وتنتهي هل يحتاج أبلغ ولا بس أفحص طبي وأسدد".
وعلق المرور قائلاً : "الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك".
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