شكرا لقرائتكم خبر عن «المهيريس» مديراً عاماً لفرع الإفتاء بالشرقيه والان نبدء بالتفاصيل

أصدر نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشئؤون التنفيذية الشيخ فهد العواد قراراً يقضي بتكليف فهد بن رشيد المهيريس مديراً عاماً لفرع الرئاسة بالمنطقة الشرقية. وقد باشر عمله في الفرع هذا اليوم الاحد الموافق 21/4/1442هـ .

ويعد المهيريس من الكفاءات الإدارية في وزارة التعليم وحصل على العديد من الدورات الإدارية داخل وخارج المملكة.

وعبر المهيريس عن بالغ شكره وتقديرة لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ولمعالي نائبه للشؤون التنفيذيه على هذه الثقة.