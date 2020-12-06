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الملكة إليزابيث تقف في طابور للحصول على لقاح فيروس كورونا
قد ينتظر دوق ودوقة كامبريدج عامًا كاملًا لتناول اللقاح
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشفت مصادر من داخل قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية، لن تتلقى معاملة تفضيلية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث يتعين عليها الانتظار في طابور يسبقها فيه أولئك المقيمون في دور رعاية والأشخاص الأكبر سنًا المعرضون لخطر الإصابة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنه من المتوقع أن تتلقى الملكة لقاح كوفيد-19 في غضون أسابيع، وأنها ستأخذه لتشجيع المزيد من الناس على تناول اللقاح.
ونقلت الصحيفة عن ما وصفته بـ المصادر رفيعة المستوى أن الملكة إليزابيث البالغة 94 عامًا والأمير فيليب، 99 عامًا، لن يحصلا على معاملة تفضيلية، لكن بدلاً من ذلك سينتظرون في الطابور خلال الموجة الأولى من اللقاحات المخصصة لمن هم فوق الثمانينيات والمقيمين في دور الرعاية.
ومن المتوقع أن يتناول كلاهما اللقاح بناءً على نصيحة أطبائهم، ومن جهة أخرى، يعتقد خبراء الصحة العامة أنه إذا أعلن الزوجان تناولهما الجرعات المحددة فإن ذلك سينفي الشائعات المضللة التي تقول إنهما من معارضي تناول اللقاحات، تمامًا مثلما حدث في عام 1957، حيث أعلنت الملكة أن الأمير تشارلز والأميرة آن قد تلقيا لقاحات شلل الأطفال لمواجهة المخاوف بشأن اللقاح.
أما عن أفراد العائلة المالكة البريطانية الآخرين فإنهم سيتناولون اللقاح في نفس الوقت مع الآخرين في فئاتهم العمرية وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يتم تطعيم دوق ودوقة كامبريدج حتى العام المقبل.
ويُذكر أن بريطانيا ستتيح الثلاثاء المقبل لقاح فايزر وبيوانتك ضد فيروس كورونا في المستشفيات ثم في عيادات الأطباء، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية.
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