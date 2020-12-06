فيديو.. حرس الحدود يحتفل بتخريج 1529 خريجًا في عدد من الدورات التأهيلية

رعى المدير العام لحرس الحدود المكلف اللواء محمد بن عبدالله الشهري، حفل تخريج 1529 خريجًا في عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، من معهد حرس الحدود بالرياض ومراكز التدريب في مناطق تبوك ونجران والجوف والشرقية وجازان والحدود الشمالية؛ وذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل اللواء الشهري، في كلمة بالمناسبة، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود للخريجين من قطاعات (حرس الحدود، والأفواج الأمنية، والأمن البيئي) الذين تم تخرجوا في مراكز التدريب التابعة لحرس الحدود، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب منسوبي حرس الحدود من اهتمام ودعم غير محدود من جانبه.

وأعرب المدير العام لحرس الحدود المكلف عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.

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