

موسكو 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 457 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 43141.

// انتهى //

12:03ت م

0031



موسكو 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغت 29039 إصابة اليوم ، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و460770 منذ بدء تفشي الجائحة.وأعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 457 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 43141.// انتهى //12:03ت م0031

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 29039 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.