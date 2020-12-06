السعودية اليوم / أكثر من 110 آلاف مستفيد من خِدْمات مستشفى محافظة الدوادمي العام



الدوادمي 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

قدم مستشفى محافظة الدوادمي العام خدماته الصحية لـ 548.110 مستفيدين، وذلك خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م ، حيث استفاد ما يقارب من 72517 مريضا من خِدْمات الطوارئ والإسعاف فيما قدّمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 38031 مراجعا.

كما أجرى المستشفى 808784 فحصا مخبريا، و 18297 فحصا شعاعيا، و 1367 عملية جراحية كبرى في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد 1267 عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية إلى 2634 عملية جراحية وذلك خلال نفس الفترة ، كما قدّم قسم العلاج الطبي والتأهيلي خِدْماته لـ 1482 مستفيداً.

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11:40ت م

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