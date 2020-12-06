السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع بوزيرة خارجية جمهورية كوريا



المنامة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم مع معالي الدكتورة كانغ كيونغ هوا، وزيرة خارجية جمهورية كوريا، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، والمنعقد في مملكة البحرين.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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10:57ت م

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