السعودية اليوم / جامعة الباحة : أكثر من 80 ألف مستخدم عبر برنامج "رافد" تعليم عن بعد



الباحة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 80532 مستفيد، حيث جرى رصد أكثر من 55452 واجبا إلكترونيا، فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 3802 جلسة، وعدد الحضور للفصول الافتراضية 66687، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 11232 ساعة.

وأكدت الجامعة على وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 175 بلاغاً.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس

// انتهى //

10:55ت م

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الباحة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسبلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم - عن بعد - بجامعة الباحة، 80532 مستفيد، حيث جرى رصد أكثر من 55452 واجبا إلكترونيا، فيما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 3802 جلسة، وعدد الحضور للفصول الافتراضية 66687، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 11232 ساعة.وأكدت الجامعة على وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 175 بلاغاً.وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا // انتهى //10:55ت م0018

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