السعودية اليوم / " ‏الأرصاد " تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل



حائل 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح سطحية نشطة على منطقة حائل مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية تشمل مدينة حائل ومحافظات الشنان وبقعاء .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى التاسعة ‏مساءً.‏

// انتهى //

10:41ت م

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