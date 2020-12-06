الحصيني يتوقع تراجع الحرارة بعدة مناطق مع انتهاء الحالة سقيا

2020-12-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، تراجع درجات الحرارة في العديد من المناطق بالتزامن مع انتهاء الحالة سقيا.

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله الذي: (يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) حالة سقيا الممطرة انتهت مساء أمس ليلة اليوم الأحد 1442/4/21هـ عشنا فيها أيام جميلة ما بين أمطار وضباب وسيول وحبات البرد ونفيض وأجواء رائعة في أجمل أيام السنة هو الوسم لعام 1442هـ كانت الحالة واسعة شملت أجزاء واسعة من المملكة والدول المجاورة استمرت عشرة أيام حيث شملت أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشرق تبوك جرت السيول وفاضت بعض السدود وامتلأت بعض الفياض اللهم صيباً نافعاً”.

وتابع الحصيني “ومن فضل الله علينا أن حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة”، نسأل الله -سبحانه وتعالى-أن يديم علينا نعمه وأن يزيدنا من فضله، وأن يرزقنا معرفته”.

وختم عبدالعزيز الحصيني بقوله “بعد انتهاء حالة سقيا الممطرة متوقع انخفاض واضح في الحرارة على الشمالية والوسطى والشرقية وشمال الغربية ومقدار الانخفاض يتراوح بين (6) ل”8″ درجة مئوية عما سجلته الحرارة يوم أمس السبت 1442/4/20هـ، إلا أن يصرفها الله

متوقع استقرار الأجواء أيام عدة يمكن للجميع غسل السيارات والأحواش”.



