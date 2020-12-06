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تراجع أسعار الذهب في السعودية
عيار 21 عند 193.79 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، على نحو طفيف، متأثرة بهبوط أسعار المعدن الثمين عالمياً لدى آخر إغلاق.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 221.48 ريال (59.06 دولار)، مقابل 221.72 ريال (59.11 دولار) السبت.
كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 193.79 ريال (51.68 دولار)، مقابل 194.01 ريال (51.72 دولار).
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 166.11 ريال (44.30 دولار)، مقابل 166.29 ريال (44.33 دولار).
وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 129.20 ريال (34.45 دولار)،وسعر جرام الذهب عيار 12 بلغ 110.92 ريال (29.57 دولار).
وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6892.50 ريال (1837 دولاراً)، مقابل 6867.57 ريال (1830.85 دولار) السبت.
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