، براءة اختراع تكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للإزالة ،

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كشفت براءة اختراع جديدة، عن تجهيز شركة صينية رائدة عن أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا قابلة للإزالة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي تزويد هواتفها بوحدات كاميرا قابلة للإزالة والتغيير.
ويمكن استخدام تلك الهواتف بطريقة غير معتادة؛ حيث يمكنك إمساك الكاميرا بنفسك والتقاط صور سيلفي مميزة دون الحاجة لإدارة الهاتف كله والتقاط صور قد تكون غير واضحة.
كما يمكن من خلال تلك التقنية أيضًا أن تطور بسهولة وتحدّث الكاميرا الخاصة بهاتفك، وأن تقتني أخرى أحدث وأكثر تطورًا.
وتحتوي براءة الاختراع على نوعين من الكاميرات القابلة للإزالة، والتي ستكون مرتبطة بالهاتف بتقنيات "يو إس بي" و"إن إف سي"" و"الواي فاي" و"بلوتوث".
كما تظهر براءة الاختراع تلك، أن تلك الكاميرا مدعومة ببطاريات منفصلة؛ بحيث تحافظ تلك الكاميرات على بطارية الهاتف الأصلية.
وبتلك الطريقة ستتخلى "أوبو" عن تقنية الكاميرا المنبثقة، التي الخليج 365 واخترعتها في هواتفها من أجل توفير مساحة كافية للشاشات اللمسية، بتلك الكاميرات التي يمكن استبدالها ونزعها بمنتهى السهولة.
براءة اختراع تكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للإزالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-06
كشفت براءة اختراع جديدة، عن تجهيز شركة صينية رائدة عن أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا قابلة للإزالة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي تزويد هواتفها بوحدات كاميرا قابلة للإزالة والتغيير.
ويمكن استخدام تلك الهواتف بطريقة غير معتادة؛ حيث يمكنك إمساك الكاميرا بنفسك والتقاط صور سيلفي مميزة دون الحاجة لإدارة الهاتف كله والتقاط صور قد تكون غير واضحة.
كما يمكن من خلال تلك التقنية أيضًا أن تطور بسهولة وتحدّث الكاميرا الخاصة بهاتفك، وأن تقتني أخرى أحدث وأكثر تطورًا.
وتحتوي براءة الاختراع على نوعين من الكاميرات القابلة للإزالة، والتي ستكون مرتبطة بالهاتف بتقنيات "يو إس بي" و"إن إف سي"" و"الواي فاي" و"بلوتوث".
كما تظهر براءة الاختراع تلك، أن تلك الكاميرا مدعومة ببطاريات منفصلة؛ بحيث تحافظ تلك الكاميرات على بطارية الهاتف الأصلية.
وبتلك الطريقة ستتخلى "أوبو" عن تقنية الكاميرا المنبثقة، التي الخليج 365 واخترعتها في هواتفها من أجل توفير مساحة كافية للشاشات اللمسية، بتلك الكاميرات التي يمكن استبدالها ونزعها بمنتهى السهولة.
06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
10:15 AM
تُمكّنك من إمساك الكاميرا والتقاط صور دون الحاجة لإدارة الهاتف كله
كشفت براءة اختراع جديدة، عن تجهيز شركة صينية رائدة عن أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا قابلة للإزالة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي تزويد هواتفها بوحدات كاميرا قابلة للإزالة والتغيير.
ويمكن استخدام تلك الهواتف بطريقة غير معتادة؛ حيث يمكنك إمساك الكاميرا بنفسك والتقاط صور سيلفي مميزة دون الحاجة لإدارة الهاتف كله والتقاط صور قد تكون غير واضحة.
كما يمكن من خلال تلك التقنية أيضًا أن تطور بسهولة وتحدّث الكاميرا الخاصة بهاتفك، وأن تقتني أخرى أحدث وأكثر تطورًا.
وتحتوي براءة الاختراع على نوعين من الكاميرات القابلة للإزالة، والتي ستكون مرتبطة بالهاتف بتقنيات "يو إس بي" و"إن إف سي"" و"الواي فاي" و"بلوتوث".
كما تظهر براءة الاختراع تلك، أن تلك الكاميرا مدعومة ببطاريات منفصلة؛ بحيث تحافظ تلك الكاميرات على بطارية الهاتف الأصلية.
وبتلك الطريقة ستتخلى "أوبو" عن تقنية الكاميرا المنبثقة، التي الخليج 365 واخترعتها في هواتفها من أجل توفير مساحة كافية للشاشات اللمسية، بتلك الكاميرات التي يمكن استبدالها ونزعها بمنتهى السهولة.
، براءة اختراع تكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للإزالة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.