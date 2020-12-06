شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": اليوم آخر أيام حالة سقيا المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد ، رياح شمالية شرقية باردة على معظم المناطق . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد ، رياح شمالية شرقية باردة على معظم المناطق . وأشار أن الرياح قد تكون نشطة ومثيرة لبعض الغبار في الشرقية خاصةً بالمناطق المفتوحة . وقال " المسند " أن اليوم قد يكون الأخير من الحالة المطرية سقيا وهو اليوم الـ 12 ، حيث تزحزحت ناحية الشرق نحو إيران ، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة حتى خمسة أيام مقبلة .

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