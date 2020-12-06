شكرا لمتابعة خبر عن سعودة أئمة ومؤذني مصليات المجمعات التجارية قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، للإعلان عن مشروع سعودة أئمة ومؤذني المصليات في المجمعات التجارية الكبرى.

جاء ذلك بعد ملاحظة قيام أشخاص من غير السعوديين بالأذان والصلاة في مصليات الكثير من المجمعات التجارية، مشيرةً إلى أن تلك المجمعات تعد ذات أهمية كونها تعد واجهة للمملكة ومقصداً للسياح وغيرهم، وفقا لـ "عكاظ ".

وكانت الشؤون الإسلامية قد طالبت نظيرتها بتوجيه الجهات المشرفة على المجمعات التجارية الكبرى بتعيين أئمة ومؤذنين سعوديين، على أن تقوم تلك الجهات بالتواصل مع الشؤون الإسلامية للتنسيق معهم لاختيار الأئمة والمؤذنين، واستكمال الإجراءات النظامية.