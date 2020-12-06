شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مؤقت لطريق «القريات - طريف» أمام حركة الشاحنات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، ‏تنبيهًا لمستخدمي طريق "القريات-طريف"، بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الضباب الكثيف. أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، ‏تنبيهًا لمستخدمي طريق "القريات-طريف"، بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الضباب الكثيف. وناشد "أمن الطرق" مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم.

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