شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: التعليم عن بعد مستمر حتى بعد جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، عن استمرار التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، حتى بعد جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى أن التعليم عن بعد سيستمر للاستفادة منه واستثماره في جميع الظروف خلال الجائحة وبعد الجائحة، وهذه نقلة نوعية لرقمنة التعليم على مستوى المملكة.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام عبد الوهاب، أن الهيئة تقدم الدعم والمساندة لوزارة التعليم وذلك للمساهمة في رفع جودة التعليم.

وأضاف أن هناك اتصالات ومتابعة دائمة مع الوزارة، واجتماعات مشتركة، وكل هذا بلا شك يعزز الجهود ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة.