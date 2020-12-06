شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. بلدية الطائف الجديد الفرعية تغلق محل تجاري للمواد الغذائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نفذت بلدية الطائف الجديد الفرعية حملة تفتيشية على الأنشطة الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية . نفذت بلدية الطائف الجديد الفرعية حملة تفتيشية على الأنشطة الغذائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية . وأسفرت الحملة عن إغلاق محل تجاري خالف الاشتراطات البلدية والتقيد باللوائح البلدية في الانشطة التجارية والغذائية .

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