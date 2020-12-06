شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن سحب ماطرة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة تشمل الحفر، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، أم الجماجم، العاذرية وتمتد للكويت.

وكان المسند ذكر في تصريحات سابقة أن سبب الشعور بأجواء شبه دافئة يعود لسببين، لافتا إلى أن السبب الأول طبيعي، فأول أجواء المربعانية تتسم بأجواء الوسم الذي يكون أغلبه معتدلاً، أما السبب الثاني فهو مناخي، حيث إن طول الأمطار يكسر حدة المربعانية، فإذا دخلت برطوبة تكون دافئة أما إن دخلت بجفاف فتكون باردة.

وتابع أن البرد الشديد يكون منتصف المربعانية أي بعد 20 يوماً، وهو الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي، مضيفاً أن أواخر المربعانية وأول موسم الشبط هي أبرد أيام السنة.