تسريب جديد يكشف اتفاق الجزيرة مع القذافي على تغطية الشأن الغربي

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نشر المعارض الفطري خالد الهيل، تسجيل صوتي جديد كشف عن حوار دار بين رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وتحدث رئيس تحرير قناة الجزيرة و مدير عام برامجها مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال التسجيل الصوتي عن مشاركته في تأسيس قناة الجزيرة ومعرفته بحمد بن ثامر رئيس مجلس إدارة ابقناة .
كما انتقد عمل قناة الجزيرة وضعف إدارتها، مشيرا إلى أن الأمير حمد بن خليفة يشرف بشكل مباشر على القناة، ويطمح في إنشاء قناة انجليزية لمخاطبة العقل الغربي.
Source slaati
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