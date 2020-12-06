“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع الخامس عشر

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أعلنت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع الخامس عشر، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.
فيما سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلة المتوسطة في الساعة 9 صباحاً.
Source akhbaar24.argaam
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