صور.. الفارس الشربتلي يفوز بكأس أمير الرياض لقفز الحواجز

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توج محافظ حريملاء عبد الرحمن الغملاس، مساء أمس (السبت)، الفارس عبد الله الشربتلي، بكأس أمير منطقة الرياض، في ختام البطولة التي انطلقت الأربعاء الماضي على مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال الرياض، وذلك نيابة عن أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر.

وتمكن الشربتلي من الفوز باللقب بعد أن أنهى جولتي الكأس دون أخطاء مع حصانه “كولاندو”، ونال المركز الثاني الفارس عبد الرحمن الراجحي، وحل ثالثاً الفارس وليد الغامدي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة نهائي الفرسان أقل من 15 عاماً وحقق لقبه الفارس خالد بهكلي، ونال المركز الثاني الفارس راكان الحارثي، والثالث الفارس مشعل الشمري، كما ظفر الفارس أحمد باكرمان بجائزة نهائي الفرسان أقل من 21 عاماً، ونالت المركز الثاني الفارسة سارة القحطاني، وجاء ثالثاً الفارس سعد العجمي.

Source akhbaar24.argaam

