“ترامب” يصرح مجدداً: سأفوز في الانتخابات الرئاسية ولم أخسر

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جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التمسك بموقفه من الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتأكيد على نجاحه فيها.
وقال ترامب خلال مشاركته في أول تجمع انتخابي بولاية جورجيا، إنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية التي أعلن جو بايدن عن فوزه بها.
وأضاف في كلمة أمام أنصاره، أنهم “يحاولون إقناعنا بأننا خسرنا، ونحن لم نخسر”، مشيراً إلى أنه فاز في ولاية جورجيا.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قد كشف مؤخراً عن مراسم حفل تنصيبه في يناير المقبل، موضحاً أن الحدث لن يكون نموذجياً بسبب جائحة “كورونا”.
Source akhbaar24.argaam
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