مختص يوضح أسباب انخفاض معدلات الحـوادث المرورية بالمملكة (فيديو)

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أوضح مختص أمني، أسباب انخفاض معدلات الحـوادث المرورية في ‎المملكة خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً أن يتواصل هذا الانخفاض في السنوات المقبلة.

وقال الدكتور سعود المصيبيح، المستشار الأمني السابق بمكتب وزير الداخلية، إن أسباب انخفاض الحوادث تشمل التطبيقات الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات.

وأضاف خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن تطبيق نظام ضبط المخالفات المرورية غيّر من أسلوب وسلوك قائدي المركبات، كما أن ارتفاع الوعي لدى قائدي المركبات ساعد على انخفاض الحوادث أيضاً.

ولفت إلى أن الحرص على تطبيق المُخالفات على استخدام الجوال أثناء القيادة ساهم بردع المُخالفين، داعياً إلى محاربة الاستهتار في جلوس الأطفال بالمقعد الأمامي، مع زيادة التوعية بالسلوك المروري في التعليم.

Source akhbaar24.argaam

