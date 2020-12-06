«مفاجأة» حول العود المتداول في السوق السعودية

التجار يتعاملون على الأنواع المستزرعة
أكد أنس العجلان أحد المهتمين بتجارة العود، أن المنتشر في الأسواق السعودية الآن هو «العود الكمبودي» الزراعي. أما «العود القديم» فنادر جدًّا وصعب العثور عليه.
وعبر فضائية «روتانا خليجية»، قال العجلان إن «الكمبودي» مختلف تمامًا عن «القديم» من حيث رائحته وتكوينه، لافتًا إلى أن الموجود حاليًّا في الأسواق تم استزراعه، وتعرض لتدخل بشري.
وأكد العجلان أن «العود القديم» يتم استخراجه من الشجر المعمر، الذي يصل عمره إلى أكثر من 300 سنة، مشددًا على أن هذا النوع لا يأتي إلى السعودية في الوقت الراهن، وإذا جاء يكون نادرًا جدًّا، مشيرًا إلى أن الدول التي تمتلك تلك الغابات أوقفت التصدير، نظرًا إلى انقراض أشجار العود.
وفي ضوء هذا بدأ التجار يتعاملون على الأنواع المستزرعة، وبيعها في الأسواق على أنها قديمة.
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