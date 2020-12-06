بالصور.. «الموارد البشرية» بجازان تحتفي باليوم العالمي للتطوع

احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية، السبت، باليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق اليوم الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، تحت شعار «عطاء وطن.. يوم التطوع السعودي والعالمي».

ونفذ فرع الوزارة العديد من البرامج والفعاليات التي تبرز دور العمل التطوعي ورسالته السامية، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، والمنظمات غير الربحية، وتدشين المبادرات التطوعية بالمنطقة.

وبدأ الحفل بكلمة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي عبر الاتصال المرئي، وقال فيها: «إن تدشين هذه الفعاليات يأتي تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في الوصول إلى مليون متطوع، الذي بدوره سيسهم في رفع القيمة الاقتصادية للتطوع، وترسيخ قيمة التطوع في نفوس أبناء المجتمع كقيمة مضافة».

وأوضح المهندس الراجحي أن الوزارة تحتفل باليوم السعودي والعالمي للتطوع هذا العام بصفتها الحاضن للعمل التطوعي في المملكة، وتعتمد على ركائز العمل التطوعي، وتسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، سيقوم المتطوعون بتقديم الاستشارات الصحية، وقياس العلامات الحيوية للمستفيدين وكبار السن خاصة؛ وذلك في المراكز التجارية.

ويأتي تنفيذ تلك الفعاليات المختلفة عبر منصة العمل التطوعي التي أطلقتها الوزارة بتاريخ 31 مارس 2020، التي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين إلى الفرص التطوعية بكل يسر وسهولة.

كما ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، كلمة أشاد فيها بأهمية ومكانة العمل التطوعي تعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به، والرسالة التي يحملها، ورغبةً في إبراز مكانته اللائقة به، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي للعمل التطوعي يحظى بعناية واهتمام من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تدعم تفعيل مثل هذه المناسبة في المجتمع المحلي في كل مناطق المملكة، ونقل الصورة الحقيقية لدور العمل التطوعي، وما تمتلكه رسالته من دور محوري في مسيرة العطاء الوطني.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات غير الربحية برعاية المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن محمد القنفذي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير، ورئيس جمعية الأمل فضيلة الشيح علي شيبان العامري، وتم الانتقال إلى منطقة الداون تاون في كورنيش جازان لتدشين مبادرة «افحص.. عين طفلك غالية».

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